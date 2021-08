Il Napoli punta il 2003 Balla Moussa Mané del Bari: è un obiettivo per la Primavera

Il Napoli ha messo gli occhi su Balla Moussa Mané, terzino destro classe 2003 in forza al Bari di nazionalità italiana. E' un obiettivo per rinforzare la Primavera, non la prima squadra, in vista della prossima stagione. La sua partenza per il club pugliese non è una priorità e il giocatore piace anche in Serie C, alla Lucchese, pertanto il suo futuro è ancora incerto. A riportarlo è La Repubblica.