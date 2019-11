Il silenzio stampa non risparmia la Primavera: Baronio muto dopo Napoli-Sassuolo

Mercoledì scorso, tramite un comunicato ufficiale, la SSC Napoli ha indetto silenzio stampa fino a data da destinarsi. Niente conferenza per Ancelotti, zero interviste stasera in occasione di Napoli-Genoa. E lo stesso vale anche per la Primavera. Gli azzurri di Roberto Baronio hanno perso contro il Sassuolo e nel post-gara non c'è stata la consueta conferenza dinanzi ai media presenti (tra cui Tuttonapoli.net). Il silenzio stampa, dunque, comprende anche i più giovani,