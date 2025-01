Immobile Academy, a marzo sarà inaugurata la nuova struttura: già contatti con diversi club

Nella seconda quindicina di marzo ci sarà un evento importante in ambito calcistico giovanile campano. Verrà inaugurata la nuova struttura voluta dalla Immobile Academy, scuola calcio voluta fortemente dal calciatore Ciro Immobile, che ha deciso di investire sul territorio in cui è nato e cresciuto.

La nuova scuola calcio è partita già a settembre e attualmente svolge le proprie attività sul centro Sportivo Sant’Anna in Boscotrecase, in attesa di ultimazione dei lavori del vecchio Franco Parlati, sito al confine tra Torre Annunziata, Trecase e Torre del Greco. Un'opportunità per tutte i ragazzi e le società del territorio che si troveranno a disposizione un campo di gioco rivalorizzato e all’avanguardia, con erba artificiale e intasi vegetali di ultima generazione.

La famiglia Immobile ha voluto fortemente il recupero di una struttura fatiscente che è stata rivalorizzata sul territorio. Informazioni trapelate dalla famiglia stessa indicano che già quattro società professionistiche si sono avvicinate alla famiglia Immobile per capire l’effettiva disponibilità ad ospitare le stesse per i propri settori giovanili, oltre a svolgere le proprie attività di scuola calcio.

"Ciro è entusiasta di questo progetto e non vede l’ora di voler vedere crescere e nascere nuovi talenti sul proprio territorio". In attesa della data ufficiale non ci resta altro che attendere marzo per l’inaugurazione della stessa.