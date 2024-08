In Serie B sta esplodendo il gioiellino Vergara: secondo gol e show contro la Samp!

In Serie B sta esplodendo tutto il talento di Antonio Vergara, centrocampista classe 2003 di enorme qualità di proprietà del Napoli ed in prestito alla Reggiana per il secondo anno consecutivo dopo l'infortunio dell'anno scorso. Dopo il gol all'esordio con il Mantova anche quest'oggi decisivo col gol-vittoria sul campo della Sampdoria ed una prestazione da assoluto Mvp.

7,5 per il talento napoletano per le pagelle di Tmw: "Grandissima partita. Risulta sempre essere pericoloso e poi segna anche un gol di una pesantezza estrema". L'anno scorso 7 presenze complessive e due assist prima del brutto infortunio al crociato che l'ha tenuto fuori fino a maggio (rientrando giusto per le ultime due giornate).