Ufficiale Italia-Spagna U18, i convocati per l’amichevole: ci sono anche due giovanissimi del Napoli

Reduce dal terzo posto ottenuto ai Mondiali di categoria, l'Italia under 18 riprende i suoi impegni e lo fa contro un'avversaria di grande valore. Il prossimo 14 gennaio, presso la Ciudad del Fútbol di Las Rozas, gli azzurrini affronteranno i pari età della Spagna. Massimiliano Favo ha convocato per l’occasione 22 calciatori, tutti nati nel 2008, ad eccezione dell'attaccante Destiny Elimoghale (Juventus). Tra questi figurano anche due giovanissimi del Napoli: Chiummariello e Prisco. Raduno previsto questa domenica a Case Nuove (VA), ed il giorno dopo la partenza verso Madrid.

Portieri

Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Milan)

Difensori

Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), David Marini (Cesena), Davide Pavesi (Cremonese), Alessandro Perrotti (Fiorentina)

Centrocampisti

Alessio Baralla (Empoli), Andrea Chiummariello (Napoli), Christian Dottori (Perugia), Mattia Esposito (Sorrento), Andrea Luongo (Torino), Valerio Maccaroni (Roma), Matteo Papaccioli Oliveira (Como), Vincenzo Prisco (Napoli)

Attaccanti

Thomas Campaniello (Empoli), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Simone Lontani (Milan), Gabriele Ricci (Cesena).