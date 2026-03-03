Primavera, il Napoli crolla a Monza 3-0! Azzurri in crisi: 5° ko consecutivo!

Cade ancora il Napoli Primavera e lo fa in maniera pesante. Al termine dei novanta minuti è il Monza a festeggiare: 3-0 secco e quinta sconfitta consecutiva per gli azzurri, sempre più in difficoltà anche in fase realizzativa, con un solo gol segnato nelle ultime cinque gare di campionato. Per gli azzurrini servirà una reazione immediata per allontanare la zona play-out e ritrovare fiducia in un momento complicato.

Come arrivavano le squadre: Il Napoli di Dario Rocco si presentava alla sfida in un momento delicato, reduce dai ko contro Fiorentina, Parma, Milan e Torino, con la zona play-out distante appena due punti. Situazione opposta per il Monza di Oscar Brevi, rinvigorito dai successi contro Cremonese e Verona e stabile al settimo posto con 40 punti.

Le formazioni ufficiali.

MONZA: Vailati, Bagnaschi, Azarovs, Villa, Colonnese, Buonaiuto, Reita, Attinasi, Diene Abdou, Ballabio, Fogliaro. All. Brevi.

NAPOLI: Pugliese, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, Borriello, Milton Pereyra, Torre, Caucci, Barido', Genovese, Olivieri. All. Rocco.

Primo tempo: equilibrio e poche occasioni. Avvio prudente, con le due squadre attente a non scoprirsi. Al 13’ il Napoli prova ad accendersi con un’azione in velocità: Olivieri cerca la conclusione, ma il pallone termina di poco a lato. Ancora azzurri pericolosi al 17’, sempre con Olivieri che mette un cross insidioso in area, senza però trovare compagni pronti alla deviazione. Il Monza risponde al 24’ con Fogliaro, ma Pugliese è attento e neutralizza. Al 33’ Baridò prova il mancino dal limite, senza inquadrare lo specchio. Si va al riposo sullo 0-0, con la sensazione di un match ancora tutto da scrivere.

Il Monza dilaga nella ripresa: La partita cambia volto in dieci minuti. Al 55’ i brianzoli sbloccano il risultato: Reita calcia con il sinistro, decisiva una serie di deviazioni che ingannano Pugliese per l’1-0. Passano appena due minuti e arriva il raddoppio: al 57’ Villa svetta più in alto di tutti sugli sviluppi di un cross e firma il 2-0 con un colpo di testa imperioso. Il Napoli prova a reagire con i cambi — dentro Raggioli, Eletto, Gorica, D’Angelo e De Luca — ma il Monza si chiude con ordine e riparte con pericolosità. Al 74’ arriva il colpo del definitivo ko: Attinasi trova il tris brianzolo e spegne definitivamente le speranze azzurre. Nel finale episodio che complica ulteriormente la serata del Napoli: al 80’ cartellino rosso per Genovese, decisione molto severa che scatena le proteste del giocatore.