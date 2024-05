Italia U17, i convocati per il raduno di preparazione all’Europeo: c'è il napoletano Garofalo

A distanza di poco più di un mese dalla fase élite in Finlandia, la Nazionale Under 17 tornerà a radunarsi

© foto di José Maria Diaz Acosta

A distanza di poco più di un mese dalla fase élite in Finlandia, la Nazionale Under 17 tornerà a radunarsi, dal 13 al 16 maggio a Coverciano, in preparazione della fase finale dell'Europeo di categoria, in programma dal 20 maggio al 5 giugno a Cipro.

I 28 calciatori convocati dal tecnico Massimiliano Favo, tutti classe 2007 ad eccezione di cinque 2008 (Camarda, Campaniello, Longoni, Natali e Inácio Piá), si ritroveranno lunedì 13 maggio presso il Centro Tecnico Federale mentre la lista definitiva dei 20 verrà diramata nella giornata di giovedì 16.

L'Italia, inserita nel gruppo C, farà il suo esordio nella competizione martedì 21 maggio (ore 19.30 italiane) all'AEK Arena di Larnaca con la Polonia prima di affrontare i pari categoria di Slovacchia e Svezia rispettivamente venerdì 24 (ore 17 italiane) al Dasaki Achnas Stadium e lunedì 27 (ore 17 italiane) al Paralimni Municipal Stadium 'Tasos Markou'. I quarti di finale, ai quali accederanno le prime due classificate di ciascuno dei quattro gironi, sono in programma il 29 e il 30 maggio, le semifinali domenica 2 giugno e la finale mercoledì 5 (ore 19.30 italiane) al Limassol Stadium.

L'elenco dei convocati

Portieri: Alessandro Longoni (Milan), Alessandro Nunziante (Benevento), Massimo Pessina (Bologna);

Difensori: Lamine Ballo (Inter), Cristian Cama (Roma), Emanuel Benjamín de Sant'ana Balbinot (Real Madrid), Christian Garofalo (Napoli), Giovanni Lauricella (Empoli), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (Barcellona), Francesco Verde (Juventus), Giorgio Vezzosi (Sassuolo);

Centrocampisti: Davide Atzeni (Fiorentina), Federico Coletta (Roma), Alessandro Di Nunzio (Roma), Niccolò Gariani (Atalanta), Matteo Lontani (Juventus), Matteo Mantini (Inter), Ernesto Perin (Milan), Emanuele Sala (Milan);

Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Thomas Campaniello (Empoli), Samuele Inácio Piá (Atalanta), Mattia Liberali (Milan), Salvatore Monaco (Empoli), Mattia Mosconi (Inter), Andrea Orlandi (Empoli), Alessandro Sugamele (Roma).