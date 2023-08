Italia Under 16, i convocati di Zoratto: c'è il napoletano Prisco

Martedì 22 agosto riparte la stagione della Nazionale Under 16 che ospiterà l'Inghilterra

Martedì 22 agosto riparte la stagione della Nazionale Under 16 che, nello stesso giorno in cui l'Under 17 affronterà la Slovenia a Gradisca d'Isonzo, ospiterà l'Inghilterra al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Saranno due i test amichevoli per la squadra di Daniele Zoratto - confermato alla guida della Nazionale di categoria, quest'anno composta da ragazzi classe 2008 -, il secondo dei quali si giocherà giovedì 24 sempre a Coverciano. La prima delle due partite, quella di martedì alle 17.30, sarà trasmessa in diretta su figc.it. Per l'occasione, Zoratto ha convocato 23 giocatori, che si raduneranno nella serata di sabato 19 a Coverciano e il giorno successivo inizieranno la preparazione alle due amichevoli.

L'elenco dei convocati



Portieri: Raffaele Huli (Juventus), Alessandro Longoni (Milan)

Difensori: Tommaso Bolis (Atalanta), Leonardo Bovio (Inter), Thomas Lissi (Inter), Mattia Marello (Udinese), Andrea Natali (Barcellona), Luca Nolli (Milan), Lamberto Peletti (Inter), Luca Reggiani (Sassuolo);

Centrocampisti: Nicolò Ballabio (Monza), Cristian Bagordo (Empoli), Cristian Comotto (Milan), Marco Grisoni Fasana (Inter), Pietro La Torre (Inter), Simone Lontani (Milan), Vincenzo Prisco (Napoli);

Attaccanti: Oliver Blini (Empoli), Danilo Busiello (Empoli), Thomas Campaniello (Empoli), Cristian Carrara (Inter), Samuele Inacio (Atalanta), Edoardo Zanaga (Empoli)