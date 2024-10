Ufficiale Italia Under 17, i convocati di Favo: c'è anche Prisco del Napoli

La Nazionale Under 17, campione d'Europa in carica, dopo aver vinto la Telki Cup in Ungheria ad agosto e aver chiuso al 2° posto il Torneo 'Città di Trieste' a settembre, tornerà in campo per il consueto appuntamento annuale con il Torneo dei Gironi, in programma da venerdì 4 a domenica 6 ottobre a Novarello. Sono 60 i calciatori convocati dal tecnico Massimiliano Favo, tra questi anche il centrocampista Vincenzo Pisco del Napoli.

L'elenco dei convocati

Portieri: Francesco Cereser (Torino), Matteo Farronato (Inter), Andrea Maran (Modena), Alessio Marcaccini (Roma), Sebastiano Nava (Juventus), Renato Widmer D'Autilia (Bologna).

Difensori: Diego Antonini (Empoli), Tommaso Angelo Bolis (Atalanta), Leonardo Noah Bovio (Inter), Christian Briguglio (Bologna), Samuele Carlaccini (Roma), Tommaso Casadei (Cesena), Federico Ciucci (Lazio), Matteo Colombo (Atalanta), Pantaleo Cretì (Monza), Andrea Cullotta (Milan), Lorenzo Jeremie Fazio (Genoa), Laurence Giani (Stoke City), Gabriel Marcon (Hellas Verona), Luca Nolli (Milan), Andrea Palmieri (Lecce), Alessandro Perrotti (Lecce), Mattia Ridolfi (Cesena), Alessandro Rinaldi (Atalanta), Davide Sorino (Inter), Samuele Tavanti (Empoli), Mattia Zaghini (Cesena).

Centrocampisti: Pietro Arnaboldi (Milan), Andrea Ballanti (Torino), Alessio Baralla (Empoli), Samuel Beldenti (Brescia), Oliver Blini (Empoli), Luca Cesare Bracco (Juventus), Benit Borasio (Juventus), Matteo Castelli (Como), Giuseppe Forte (Sampdoria), Giulio La Mantia (Palermo), Simon La Mantia (Milan), Pietro La Torre (Inter), Simone Lontani (Milan), Andrea Luongo (Torino), Fabio Pandolfi (Milan), Antonio Pirrò (Udinese), Filippo Plazzotta (Milan), Vincenzo Prisco (Napoli), Leonardo Rodella (Southampton), Marco Tiozzo Pagio (Juventus), Danilo Treffiletti (Monza), Marco Virtuani (Inter).

Attaccanti: Alex Amadio (Juventus), Danilo Busiello (Empoli), Cristian Carrara (Inter), Luca Costa (Cagliari), Edoardo Colpo (Modena), Vincenzo Damiano (Atalanta), Gabriele Falasca (Torino), Lorenzo Paratici (Sampdoria), Christian Stefani (Cremonese), Lorenzo Tosi (Pisa), Samuel Wiafe (Modena).

Staff - Allenatore: Massimiliano Favo