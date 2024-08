L'azzurrino Gioielli pronto al prestito tra i grandi: almeno 4 club di C interessati

Conclusa la trafila nelle giovanili del Napoli, Francesco Gioielli è pronto per la sua prima esperienza in una squadra professionistica. E non mancano le proposte, con diversi club di serie C interessati, scrivono quest'oggi i colleghi di Tuttomercatoweb.com

Il Rimini vorrebbe acquistare il centrocampista a titolo definitivo, mentre la Lucchese propende per un prestito con diritto di riscatto e controriscatto, Anche il Taranto segue la situazione, con la Ternana che rimane sullo sfondo. La caccia a Gioielli è appena iniziata.