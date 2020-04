La Primavera ripartirà: la FIGC non sospende, il Napoli seguirà il protocollo dei grandi

Resta in piedi solo la Primavera. Nella giornata di ieri la FIGC ha sospeso tutti i campionati giovanili, dall'Under 18 in giù, ma il provvedimento non comprende la Primavera perché troppo complicato organizzare il tutto a causa del sistema di promozioni e retrocessione. La cristallizzazione della classifica sarebbe ingiusta. Il Napoli, ad esempio, retrocederebbe. Ma è prevista per gli azzurrini e tutti gli altri una ripartenza, seguendo lo stesso protocollo della Serie A.