Mondiale Under 20, le formazioni ufficiali di Inghilterra-Italia: Ambrosino titolare

Inizia la fase a eliminazione diretta per l'Italia di Carmine Nunziata al Mondiale Under 20.

Inizia la fase a eliminazione diretta per l'Italia di Carmine Nunziata al Mondiale Under 20. Gli azzurrini questa sera allo stadio di La Plata affronteranno l'Inghilterra in una gara valida per gli ottavi di finale.

Inghilterra (3-4-3) - Cox; Humphreys, Quansah, Edwards; Norton-Cuffy, Scott, Chukwuemeka, Vale; Devine, Scarlett, Joseph. A disposizione: Beadle, Sharman-Lowe, Doyle, Simons, Gyabi, Samuels, Edozie, Delap, Jebbison, Oyegoke. Commissario tecnico: Ian Foster.

Italia (4-4-2) - Desplanches; Zanotti, Guarino, Fontanarosa, Turicchia; Prati, Casadei, Baldanzi, Faticanti; Esposito, Ambrosino. A disposizione: Zacchi, Sassi, Giovane, Pisilli, Montevago, Fiumano, Lipani, Degli Innocenti, Pafundi. Commissario tecnico: Carmine Nunziata.