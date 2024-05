Napoli sul talentino Mouzakitis: il greco ha vinto la Youth League con l'Olympiakos

Secondo alcune indiscrezioni il Napoli sarebbe molto interessato per la prossima estate ad un talento greco fresco vincitore della Uefa Youth League.





Si tratta del centrocampista dell'Olympiakos classe 2006 Christos Mouzakitis, calciatore che ha quasi dominato nella manifestazione europea più importante per club giovanile. Ben 6 reti ed 1 assist in 8 gare nella Youth League di cui una in finale contro il Milan.

In patria è uno dei talenti più considerati. Ha un contratto fino al 2026 con il club del Pireo ma il Napoli potrebbe provare ad anticipare la concorrenza per portarlo in azzurro. A riferirlo su Instagram, è l'account Giovanili Napoli.