Potenza su un talento della Primavera azzurra: il 2005 Vilardi può trasferirsi in prestito

Nuova avventura alle porte per una giovane promessa azzurra. Le novità riguardano infatti Mario Vilardi, che a breve può diventare un nuovo calciatore del Potenza. Come raccolto da TuttoC.com, il club lucano ha incontrato il Napoli per l'ala destra classe 2005, capitano della formazione Primavera partenopea. Si può chiudere a breve.