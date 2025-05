Primavera 2, impresa Napoli: vince a Como e vola in finale playoff

vedi letture

Il Napoli Primavera sogna la promozione in Primavera 1. Gli azzurrini hanno battuto il Como per 2-1 nella semifinale play off del Campionato Primavera 2 che s'è giocata in trasferta al Centro Sportivo Caronno Petrusella (VA). Decisiva la doppietta di Borriello. Gli azzurrini dunque si qualificano per la finale dei play off. Il Napoli in finale sfiderà la Virtus Entella che ha eliminato l'Ascoli ai rigori e quindi gli azzurri - meglio classificati - la giocheranno in casa.

Napoli: Turi, Colella (83' Di Martino), Garofalo, Gambardella, Russo, Esposito, Malasomma, De Chiara, Raggioli, Ballabile, Borriello (78' De Martino). All. Rocco