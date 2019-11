Primavera, alle 16 sfida al Liverpool: azzurrini ultimi nel Gruppo E, la situazione

Il Napoli Primavera affronterà il Liverpool per la quinta giornata di Youth League allo Stadio FC Liverpool Academy (ore 15 inglesi, 16 in Italia). Nell'elenco dei convocati non c'è Gaetano. Il Napoli, nel Gruppo E, è già fuori: ha raccolto un punto, 1-1 all'andata coi Reds, e dista 6 lunghezze dalle altre tre squadre. Ha già subito 16 gol di cui 7 a Salisburgo. Sarà una gara difficile, quella di domani. Ma Baronio spera in una reazione.

I convocati di Baronio: Cavallo, Ceparano, D’Amato, D’Onofrio, Daniele, Esposito, Idasiak, Labriola, Mancino A., Marrazzo, Palmieri, Potenza, Senese, Sgarbi, Vianni, Virgilio, Vrakas, Vrikkis.