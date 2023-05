Primavera, altra delusione: ko contro la Juventus nel finale e ormai play-out inevitabile

La squadra di Frustalupi è uscita sconfitta 2-1 nella sfida esterna contro la Juventus, prendendo gol all'86' dopo una prestazione generosa

Ennesima delusione per il Napoli Primavera. La squadra di Frustalupi è uscita sconfitta 2-1 nella sfida esterna contro la Juventus, prendendo gol all'86' dopo una prestazione generosa ma evidentemente che non basta per muovere la classifica che vede sempre gli azzurrini terzultimi e quindi in zona play-off (al momento la quartultima sarebbe l'Atalanta che rincorre il Bologna).

Al vantaggio iniziale dei bianconeri con Yildiz aveva fatto seguito ad inizio ripreso il pareggio azzurro di Acampa. Nel finale, come detto, il gol-vittoria di Citi quando il Napoli provava anche a vincerla.