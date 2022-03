Primavera, Ambrosino segna ancora: azzurrino decisivo nell'1-1 col Sassuolo

Finisce uno a uno la sfida Primavera tra Sassuolo e Napoli. Per gli azzurrini gol del solito Ambrosino

Finisce uno a uno la sfida Primavera tra Sassuolo e Napoli. Per gli azzurrini gol del solito Ambrosino. Nel primo tempo fallo di De Marco su Traore, bravo a penetrare in area di rigore: calcio di rigore assegnato da Kumara. Dal dischetto implacabile Flamingo: palla da una parte e portiere dall'altra. Al 62' lampo improvviso di Ambrosino, uno dei giocatori più interessanti del Napoli: destro forte sul primo palo e palla in rete. Finisce 1-1.

IL TABELLINO:

SASSUOLO PRIMAVERA: Vitale, Loeffen, Flamingo, Zenelaj (75' Casolari), Paz, D'Andrea (66' Forchignone), Mata (75' Ferrara), Aucelli (75' Arcopinto), Samele (82' Diawara), Macchioni, Toure. A disp.: Zacchi, Zalli, Cannavaro, Ahmed, Kumi, Ngingi, Cavallini. All. Bigica

NAPOLI PRIMAVERA: Idasiak, Barba, Costanzo, Pontillo, Saco, Gioielli, De Marco (68' Acampa), Vergara (87' Marranzino), D'Agostino, Cioffi (68' Spavone), Ambrosino. A disp.: Boffelli, De Luca, Pesce, Nosegbe, Spavone, Flora, Di Dona. All. Frustalupi

MARCATORI: 11' rig. Flamingo (S); 62' Ambrosino (N)