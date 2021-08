Primavera, azzurrini sconfitti 1-0 dalla Turris: un ex Napoli decide l'amichevole

Il Napoli Primavera perde 1-0 contro la Turris nella seconda amichevole precampionato, disputata quest'oggi a Torre del Greco. Buona la prestazione per la squadra di mister Frustalupi contro i corallini, che disputeranno il prossimo campionato di Serie C. Gli azzurrini si sono presentati a questo match con tante assenze, siccome molti ragazzi sono stati chiamati in prima squadra ad allenarsi a Castel Volturno. Decide l'incontro al 20' la punizione di Luca Giannone, classe '89, prodotto del vivaio del Napoli che spesso in Primavera ha giocato insieme a Lorenzo Insigne.