Primavera, Baronio dopo la Coppa Italia: "Prestazione positiva, non era facile contro una squadra molto motivata"

Roberto Baronio, allenatore della Primavera, ha parlato dopo la vittoria sul Cosenza in Coppa Italia: "I ragazzi sono stati bravi, quando passi in svantaggio non è mai facile recuperare una partita. Loro avevano una motivazione diversa, ma i miei si sono impegnati, hanno fatto quello che dovevano fare. Devono migliorare ma la prestazione c'è. Non è mai facile questo torneo, non cambia nulla se abbiamo affrontato una Primavera 2. Ripeto, sono soddisfatto, poi è ovvio che tecnicamente qualcosa bisogna migliorare. I miei calciatori devono capire che per far bene questo lavoro devono iniziare a farlo in allenamento durante la settimana".