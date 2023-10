Primavera, brutta sconfitta a Cesena: azzurrini in difficoltà dopo la Youth League

Il Napoli è stato sconfitto dal Cesena per 4-1 nella quarta giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B al Centro Sportivo "Rognoni" di Cesena.

Fonte: sscnapoli.it

Cesena avanti poco prima della mezzora: Ghinelli si inserisce a centro area e piazza nell'angolo, 1-0. Pochi minuti e i romagnoli bissano con Coveri, solo davanti a Turi: 2-0.

Gli azzurrini accorciano verso l'ora di gioco con un colpo di testa di De Luca: 2-1. Però il Cesena riprende la gara in mano e in contropiede va due volte in rete con Amadori e ancora Coveri per il 4-1 finale.

NAPOLI: Turi, Peluso, Di Lauro (62' Mazzone), Gambardella, De Luca, Legnante (46' D'Angelo), Gioielli, Russo (62' Mutanda), Vilardi (71' Vigliotti), Rossi, Koffi (46' Malafronte). All. Tedesco