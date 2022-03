Primavera, che beffa per il Napoli! L’Empoli rimonta e strappa il pareggio al 95’

La squadra di Frustalupi si arrende in pieno recupero e conquista solo un punto in casa con l’Empoli.

Che beffa per il Napoli Primavera! La squadra di Frustalupi si arrende in pieno recupero e conquista solo un punto in casa contro l’Empoli. Azzurrini in controllo del match ed in vantaggio al 40’ con Coli Saco. Nella ripresa il raddoppio porta la firma di D’Agostino, bravo a ricevere l’assist di Vergara e a freddare Fantoni. Quando la gara sembrava ormai vinta, l’Empoli prima accorcia le distanze all’83’ e poi in pieno recupero, al 95’ trova il gol del pari con Guarino che stacca altissimo e batte Idasiak.