Primavera, Cremonese-Napoli 2-1 (23' De Chiara R, Pavesi 37', Gashi 92' R): torna a perdere il Napoli
Clamorosa sconfitta per gli azzurrini di mister Rocco che crollano sotto la rimonta della Cremonese. Nonostante il vantaggio del primo tempo con il rigore di De Chiara, la Cremonese reagisce e domina il resto della partita. Prima il pari di Pavesi, poi la traversa a fine primo tempo ed infine nel recuporo del secondo tempo Gashi trasforma il rigore e condanna il Napoli alla sconfitta.
95' - RISULTATO FINALE 2-1. VINCE LA CREMONESE
93' - Gol Cremonese: dal dischetto Gashi non sbaglia
92' - CLAMOROSO: CALCIO DI RIGORE PER LA CREMONESE. Fallo di mano di Smeraldi.
90' - 5' di recupero
87' - Biolchi in serpentina centrale fa tutto benissimo ma non trova lo specchio della porta con il suo mancino.
85' - Tentativo di Raggioli, palla fuori
78' - Ci prova la Cremonese! Alzato il baricentro la squadra di casa
74' - Espulso un componente della panchina del Napoli
70' - De Chiara stende Ragnoli, giallo.
70' - Fuori Camelio, dentro Baridò
65' - De Chiara cerca e trova Camelio in area di rigore ma il destro dell'esterno termina alto!
62' - Camelio ci prova dal limite in rovesciata, blocca Cassini
53' - Scontro di gioco tra Faye e De Chiara e scoppia una rissa!
46' - Riparte la gara
46' - FINE PRIMO TEMPO
44' - TRAVERSA PER LA CREMONESE!
43' - Preme la Cremonese! Forcing totale dei padroni di casa
37' - PAREGGIA LA CREMONESE! Sinistro di Gasci che taglia tutta l'area di rigore, sbatte sul palo e trova la ribattuta di Pavesi. 1-1!
34' - Destro potentissimo di La Morte, Spinelli in corner!
33' - Giallo per Gorica, primo giallo della partita.
27' - Prova una reazione la Cremonese.
23' - GOOOOOL. DE CHIARA SPIAZZA CHIASIN!
23' - De Chiara pronto a calciare
23' - RIGORE PER IL NAPOLI! FALLO SU OLIVIERI E TERRIBILE NON HA DUBBI.
21' - Oppurtunità Cremonese con la schiacciata di Faye che termina di poco a lato!
19' - Chance Napoli da calcio d'angolo con un buon traversone che trova Eletto ma il pallone è deviato lentamente
16' - Si fa vedere per la prima volta la Cremonese ma Eletto chiude!
10' - Possesso stabilmente fermo nei piedi del Napoli
3' - Con calma il Napoli prova a fare la partita.
1' - Tanto freddo e nebbia in campo.
11.00 - INIZIA LA GARA!
10.45 - Termina il riscaldamento per le due squadre
10.25 - Una vittoria oggi proietterebbe il Napoli verso una buona posizione in classifica
10.15 - Inizia il riscaldamento per Cremonese e Napoli
10.00 - Le formazioni ufficiali della gara:
CREMONESE: Cassini, Lamorte, Lottici, Faye, Harzuah, Lickunas, Biocchi, Pavesi, Marsi, Zilio, Gashi.
A disposizione: Novati, Malovec, Patitucci, Patrignani, Ragnoli, Bozza, Murante, Prendi, Jenzeri, Bassi, Cavallo. All. Pavesi
NAPOLI: Spinelli, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Smeraldi, Camelio, Lo Scalzo, Eletto, Gorica, Olivieri.
A disposizione: Pugliese, Colella, De Luca, Nardozi, Raggioli, Borriello, Prisco, D’Angelo, Barido’, Genovese, De Martino. All. Rocco
09.00 - La Cremonese, ultima in campionato, è alla ricerca di punti salvezza per provare ad uscire dall'ultimo posto in classifica: solo 10 i punti raccolti nel girone d'andata, 3 le sconfitte consecutive e l'ultima vittoria risale ad inizio dicembre.
08.15 - Il match del girone d'andata vide i lombardi espugnare il Piccolo di Cercola con un rocambolesco 2-3: gli azzurrini vorrano certamente vendicare il risultato e proiettarsi verso la bollente zona play-off.
Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale del match n.20 del campionato di Primavera 1 tra Cremonese e Napoli: parte il girone di ritorno e gli azzurrini di mister Rocco vogliono fortemente difendere la striscia di risultati positivi che va avanti da 2 mesi (ultima sconfitta in casa con il Frosinone a fine novembre).
