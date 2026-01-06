Ufficiale

Primavera, domani Fiorentina-Napoli di Coppa Italia: i convocati di Rocco

Primavera, domani Fiorentina-Napoli di Coppa Italia: i convocati di Rocco
Oggi alle 22:30Giovanili
di Antonio Noto
fonte SSCNapoli

Il Napoli Primavera affronta domani la Fiorentina per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il match si gioca al Viola Park di Firenze alle ore 11.30. Di seguito la lista dei convocati del tecnico azzurro Rocco.

ANIC; BARIDO; BORRIELLO; CAUCCI; CIMMARUTA; COLELLA; D'ANGELO; DE LUCA; FERRANTE; GAMBARDELLA; GAROFALO; GENOVESE; GORICA; IOVINE; LO SCALZO; NARDOZI; OLIVIERI; RAGGIOLI; SMERALDI; SPINELLI; TESTA.