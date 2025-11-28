Ufficiale

Primavera, domani Napoli impegnato in trasferta col Parma: i convocati di Rocco

Oggi alle 18:30Giovanili
di Pierpaolo Matrone

Il Napoli Primavera affronta domani il Parma nella 13esima giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca al Campo "Il Noce" di Noceto alle ore 11.

I CONVOCATI DI ROCCO: ANIC; BARIDO'; CAUCCI; CIMMARUTA; D'ANGELO; DE CHIARA; DE MARTINO S.; DE LUCA; ELETTO; GAMBARDELLA;  GAROFALO; GENOVESE; GORICA; LO SCALZO; MAROTTA; NARDOZI; OLIVIERI; PUGLIESE; RAGGIOLI; SMERALDI; SPINELLI; TORRE.