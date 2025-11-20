Ufficiale Italia Under 15, 88 convocati per il torneo di Natale: tre sono del Napoli

I migliori talenti classe 2011, suddivisi in quattro squadre, si affronteranno nel weekend a Novarello. Da Luca Moraes ad Armando Floro Flores, passando per Marlon Gato: tanti figli d’arte in campo. Dopo le selezioni territoriali dell’area Nord, Sud, Centro-Nord e Centro – andate in scena rispettivamente il 16, il 23 e il 30 ottobre e il 6 novembre –, a cui hanno preso parte complessivamente 176 calciatori, la Nazionale Under 15 tornerà in campo dal 21 al 23 novembre a Novarello per il Torneo di Natale.

Il tecnico Enrico Battisti ha convocato 88 calciatori, tutti nati nel 2011, tra i quali tre del settore giovanile del Napoli. Gli Azzurrini, che saranno suddivisi in quattro squadre da 22 elementi ciascuna (A, B, C e D), si raduneranno oggi, giovedì 20 novembre, presso il centro sportivo ‘Novarello Villaggio Azzurro’ di Granozzo con Monticello, in provincia di Novara.

Portieri: Matteo Bondone (Genoa), Francesco Chiaracane (Palermo), Francesco Ghezzi (Atalanta), Tommaso Munarin (Venezia), Alessandro Posocco (Udinese), Enea Puccioni (Empoli), Samuele Spanò (Inter), Edoardo Terlizzi (Roma);

: Lorenzo Allara (Juventus), Immanuel Altieri (Torino), Matthew Appiah Boateng (Parma), Andrea Bernasconi (Milan), Luca Bianchi (Cremonese), Giulio Cacucciolo (Torino), Mattia Casella (Cremonese), Niccolò Chieffallo (Roma), Christian D’Aiello (Genoa), Alessandro Danieli (Torino), Mirko Danza (Atalanta)**, Pedro Dos Santos (Atalanta), Alessandro Gennaro Esposito (Juventus), Leopoldo Febbraro (Fiorentina), Mattia Ferrarese (Bari), Alessandro Guidotti (Cesena), Andrea Iacomino (Lazio), Domenico Lanatà (Stoccarda), Filippo Giusto Liaci (Fiorentina), Paolo Lopreiato (Catanzaro), Ismaele Abdoulaye Matteo (Juventus), Saverio Angelo Mesecorto (Sassuolo), Mattia Mirabella (Roma), Thomas Musollino (Lecce), Alessandro Parisi (Inter), Fabrizio Pasotti (Cremonese), Elia Pistone (Fiorentina), Benito Pivotto (Bologna), Bruno Savarese (Roma), Adrien Tato (Milan), Alessandro Torri (Hellas Verona), Pierre Edouard Touadi (Sassuolo);Antonio Amico (Bologna), Nicolas Bottan (Como),, Mattia Castiglione (Palermo), Achille Cremonesi (Milan), Deni Duka (Juventus), Sean Luis Ebagua (Venezia), Mattia Gallo (Torino), Marlon Gato (Hellas Verona), Daniele Geraci (Stoccarda), Alessandro Grigioni (Inter), Emiliano Interlandi (Lazio)*, Luca Lazzeri (Fiorentina), Gianmarco Menicagli (Empoli), Abdul Salam Musah (Fiorentina), Alessio Nobile (Juventus), Damiano Pastoressa (Bari), Samuel Prendi (Atalanta),, Diego Succi (Cesena), Gabriel Tedesco (Inter), Davide Tilli (Genoa), Diego Vazzola (Parma), Christian Vigil Hidalgo (Milan);: Alberto Bellei (Atalanta), Gian Maria Boga (Cesena), Manlio Carone (Atalanta), Lorenzo Cipressa (Lecce), Omar Cristiano (Empoli), Francesco De Caro (Palermo), Luca Dellino (Magonza), Enzo Diofebo (Roma), Massimo Falce (Albinoleffe),, Armando Floro Flores (Fiorentina), Leonard Maria Lima Ramalho (Bologna), Alex Alberto Magrin (Atalanta), Manuel Marra (Lecce), Riccardo Martellini (Torino), Matteo Potito Mignemi (Fiorentina), Mattia Murru (Cagliari), Luca Muzzi Moraes (Benfica), Francesco Paesanti (Juventus), Nicolas Pellegrino (Lazio), Mattia Pica (Roma), Leonardo Rossini (Milan), Alessandro Vicchi (Cesena), Lorenzo Vitali (Parma).

*il 19 novembre è stato convocato in sostituzione dell’indisponibile Marco Vaccarella (Juventus).

**il 19 novembre è stato convocato in sostituzione dell’indisponibile Marco Rivieri (Empoli).