Ufficiale Primavera, domani il Napoli sfida il Frosinone: i convocati di mister Rocco

vedi letture

È stata diramata la lista dei convocati dell'allenatore Dario Rocco per la partita del Napoli Primavera contro il Frosinone, 12esima giornata di campionato in programma domani alle ore 11:00 Centro Sportivo Piccolo. Si tratta di uno scontro diretto per gli azzurrini, che sono al 16esimo posto in classifica - e quindi fuori dalla zona retrocessione - con un punto di vantaggio proprio sui ciociari. Bisognerà puntare a fare risultato davanti ai propri tifosi, ancor di più una vittoria sarebbe entusiasmante per proseguire la striscia di tre successi di fila.

Di seguito l'elenco dei convocati di mister Dario Rocco: Anic, Barido', Camelio, Caucci, Cimmaruta, Colella, D'Angelo, De Chiara, De Luca, De Martino G., Eletto, Gambardella, Garofalo, Gorica, Iovine, Lo Scalzo, Melnyk, Nardozi, Pugliese, Raggioli, Smeraldi, Spinelli.