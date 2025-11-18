Mondiali U17, l'Italia supera l'Uzbekistan e vola ai quarti! Sfiderà il Burkina Faso
L’Italia Under 17 di Massimiliano Favo supera l’Uzbekistan 3-2 e conquista l’accesso ai quarti di finale dei Mondiali in Qatar. Protagonista Thomas Campaniello, autore di una doppietta decisiva, mentre la terza rete porta la firma di Dauda Iddrisa. Gli azzurrini confermano il percorso impeccabile iniziato nella fase a gironi, chiusa a punteggio pieno.
Il prossimo avversario sarà il Burkina Faso, che ha eliminato l’Uganda ai calci di rigore. La sfida, valida per un posto in semifinale, è in programma venerdì 21 novembre. L’Italia arriva all’appuntamento con entusiasmo e fiducia, forte delle prestazioni fin qui convincenti. Di seguito il tabellino di Italia-Uzbekistan.
ITALIA (4-3-1-2): Longoni; Iddrisa, De Paoli, Reggiani, Marini (59' Mambuku); Steffanoni, Prisco (72' Baralla), Maccaroni (59' Luongo); Inacio; Elimoghale (59' Lontani), Campaniello (83' Borasio). A disp. Cereser, Nava, Arena, Bovio, Pandolfi. All. Massimiliano Favo.
UZBEKISTAN (4-4-2): Shokirov; Musakhonov (830 Abdulkarimov), Bakhodirkhonov, Muradov, Anvarov (74' Saldmurodov); Sodikov (74' Rustamov), Abdumminov (46' Khabibullaev), Erimbetov, Khasanov; Sarsenbaev (66' Aliev), Shukurullayev. A disp. Izbaskanov, Rustamjonov, Saidov, Turginov. All. Islom Ismoilov.
RETI: 20' e 68' Campaniello (I), 56' Muradov (U), 70' Iddrisa (I), 90' + 4 Erimbetov (U)
NOTE: espulso Aliev (U) al 90'. Ammoniti Shukurullayev e Abdumuminov.
OTTAVI DI FINALE
Italia - Uzbekistan 3-2
Uganda - Burkina Faso 1-1 (3-5 dcr)
Messico - Portogallo 0-5
Brasile - Francia
Svizzera - Irlanda
Corea del Nord - Giappone
Austria - Inghilterra
Marocco - Mali
