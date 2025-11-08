Ufficiale

Primavera, domani il Napoli sfida l’Atalanta: i convocati di mister Rocco

Oggi alle 22:15Giovanili
di Francesco Carbone

Il Napoli Primavera affronta domani l'Atalanta per la undicesima giornata del Campionato Primavera 1. Il match si gioca al Centro Sportivo Bortolotti di Bergamo alle ore 11.

I convocati del tecnico Rocco: Anic; Barido'; Caucci; Chiummariello; Cimmaruta; Colella; De Chiara; De Luca; De Martino S.; Eletto; Gambardella; Garofalo; Genovese; Gorica; Lo Scalzo; Merone; Nardozi; Raggioli; Saviano; Smeraldi; Spinelli; Torre.