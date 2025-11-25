Youth League, il Napoli sale a 6 punti e ad oggi sarebbe qualificato: la classifica

Oggi alle 17:10Giovanili
di Antonio Noto

Vittoria pesantissima per il Napoli U19, che nel quinto turno della UEFA Youth League supera il Qarabag 2-0 conquistando tre punti fondamentali. Gli azzurrini di mister Rocco si impongono al Piccolo di Cercola con un gol per tempo: prima la firma di Raggioli, poi la prima gioia stagionale di Barido a chiudere il match.

Grazie a questo successo il Napoli sale a quota 6 punti, rilanciandosi in piena corsa per la qualificazione al 21esimo posto in classifica, penultima posizione utile per la qualificazione. A guidare la classifica sono Chelsea e Athletic con 13 punti. Di seguito la classifica aggiornata.