Ufficiale

Primavera, domani Napoli-Milan: Rocco senza Barido e altri 3, i convocati

Oggi alle 18:15Giovanili
di Fabio Tarantino

Il Napoli Primavera affronta domani il Milan per la 17esima giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 15. Out ovviamente l'argentino Barido così come De Chiara, Pugliese e Prisco che sono a Riyadh con la prima squadra. 

I CONVOCATI DEL TECNICO ROCCO: ANIC; BORRIELLO; CAMELIO, CAUCCI; CIMMARUTA; D'ANGELO; DE LUCA; DE MARTINO S.; ELETTO; GAMBARDELLA; GAROFALO; GENOVESE; GORICA; LATTISI; LO SCALZO; MAIDA; NARDOZI; OLIVIERI; RAGGIOLI; SAVIANO; SMERALDI; SPINELLI.