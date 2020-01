Primavera, domani per il Napoli sfida salvezza delicatissima a Pescara

La 15ª giornata del Campionato Primavera 1 prenderà il via alle ore 11:00 con la Samp di Marcello Cottafava che ospita, in quel di Bogliasco, la Roma di Alberto De Rossi (sia i blucerchiati che i giallorossi inseguono il 4° risultato utile consecutivo). Il sabato targato "Primavera" prosegue, poi, alle ore 13:00 con il big match tra il Cagliari di Max Canzi, 2° in classifica, e l'Inter di Armando Madonna, attualmente 3° con una partita da recuperare (mercoledì 22 gennaio alle ore 14:30 contro la Sampdoria fuori casa). Nel pomeriggio, invece, l'Empoli di Antonio Buscè affronta il Chievo di Paolo Mandelli mentre la Juventus di Lamberto Zauli proverà a centrare, tra le mura amiche del JTC di Vinovo, il 10° risultato utile consecutivo contro la Fiorentina di Emiliano Bigica.

I posticipi domenicali, invece, prendono il via alle ore 10:00 con la delicatissima sfida salvezza tra il Pescara di Nicola Legrottaglie, terzultimo, ed il Napoli di Roberto Baronio, fanalino di coda, per poi proguire con la capolista Atalanta, unica compagine ancora imbattuta (13 vittorie ed 1 pareggio), che affronta un Torino in salute (6 risultati utili consecutivi per i granata: 2 vittorie e 4 pareggi) e con velleità di entrare in zona play-off. Chiude il programma della domenica il derby emiliano tra il Sassuolo di Francesco Turrini, reduce da 4 pareggi consecutivi, ed il Bologna di Emanuele Troise, che, dopo 4 sconfitte di fila, è tornato a far punti nell'ultimo turno (Bologna-Lazio 0-0, 12 gennaio).

Il quadro degli incontri di giornata si conclude con il posticipo del lunedì tra la Lazio di Leonardo Menichini, in serie positiva da tre partite (2 vittorie ed 1 pareggio), ed il Genoa di Luca Chiappino, a digiuno di vittorie dal 25 novembre (Genoa-Pescara 2-1).

Campionato Primavera 1 TIM 2019/2020

Girone Unico

15ª Giornata

Sabato 18 Gennaio 2020

Ore 11:00 - Sampdoria-Roma

Ore 13:00 - Cagliari-Inter

Ore 14:30 - Empoli-Chievo Verona

Ore 17:00 - Juventus-Fiorentina

Domenica 19 Gennaio 2020

Ore 10:00 - Pescara-Napoli

Ore 14:30 - Atalanta-Torino

Ore 17:00 - Sassuolo-Bologna

Lunedì 20 Gennaio 2020

Ore 14:30 - Lazio-Genoa

Classifica: Atalanta 40, Cagliari 31, Inter* 26, Roma 26, Juventus 24, Genoa 21, Torino 17, Lazio 17, Empoli 17, Sampdoria* 16, Bologna 16, Fiorentina 15, Sassuolo 14, Pescara 11, Chievo Verona 10, Napoli 9.

*una partita in meno.