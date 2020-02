Primavera, domani sfida alla Roma in piena emergenza: out cinque titolari

Il Napoli Primavera affronterà domani la Roma allo Stadio Tre Fontane di Roma alle ore 14 per la 2oesima giornata di campionato. Out Manzi, Senese, Zedadka, Palmieri e Sgarbi. Piena emergenza per Angelini.

I convocati di Angelini: Bozhanaj, Cavallo, Ceparano, Cioffi, Costanzo, D’Amato, D’Onofrio, Idasiak, Labriola, Mamas, Mancino, Marrazzo, Potenza, Sami, Tsoungui, Vianni, Virgilio, Vrikkis, Zanoli, Zanon.