Ultim'ora Primavera, ‘Giovanili Napoli’ anticipa il nome del nuovo allenatore

La Primavera del Napoli dovrebbe ripartire da Dario Rocco. Dopo la carriera da calciatore che lo ha visto per anni protagonista sui campi della serie C, l'allenatore classe '80 si è formato come allenatore nei vivai di Avellino e Benevento. A riportarlo è l'account 'Giovanili Napoli' sui social.

Secondo alcune indiscrezioni raccolte il Napoli ha sciolto ogni dubbio ed ha deciso di affidare il progetto primavera con l'obiettivo della promozione a mister Rocco. Allenatore che negli ultimi anni ha usato un sistema di gioco molto offensivo e propositivo, mostrando sempre con le sue squadre un ottimo calcio.