Ufficiale Primavera, il 2005 Russo torna al Napoli: terminato il prestito al Torino

Il giovane Lorenzo Russo ha fatto ufficialmente ritorno al Napoli Primavera: il classe 2005 ha lasciato il Torino, dove si era trasferito in prestito con diritto di riscatto la scorsa estate, dopo aver disputato neanche un minuto con la maglia granata. Il centrocampista è peraltro sceso in campo oggi nel secondo tempo della gara vinta dagli azzurrini contro lo Spezia, così come Giuseppe De Martino, appena acquistato dalla Primavera del Bari. In panchina c'era anche il nuovo arrivo Arnaud Mboumbou, centravanti franco-congolese prelevato dall'Empoli.

