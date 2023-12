Primavera, il Napoli batte il Monopoli: azzurrini a -5 dai play off

Il Napoli ha battuto il Monopoli per 2-1 nella 13ª giornata del campionato Primavera 1 allo Stadio Piccolo di Cercola.

Fonte: SSCNapoli

TuttoNapoli.net

© foto di Giuseppe Scialla

Il Napoli ha battuto il Monopoli per 2-1 nella 13ª giornata del campionato Primavera 1 allo Stadio Piccolo di Cercola.

Dopo mezzora di pressione, gli azzurrini passano: progressione e cross di Di Lauro per Vigliotti che chiude in rete con un allungo in velocità, 1-0. E' solo l'inizio per l'attaccante di Tedesco che arricchisce la sua giornata prima sfiorando il secondo gol con un bel diagonale e poi centrando la doppietta in apertura di ripresa. Cross di Lorusso e stacco vincente di Vigliotti che infila il 2-0.

Il Monopoli accorcia a 10 minuti dal termine con un tiro preciso di Depalo . Il Napoli amministra senza patemi il finale del match e conquista un successo convincente e meritato.

Napoli: Turi, Mazzone, Di Lauro (90' De Crescenzo), Gioielli, Esposito, D’Avino, Peluso, D’Angelo (87' De Chiara), Vigliotti (69' Malasomma), Vilardi, Lorusso.