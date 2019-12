Primavera, il Napoli di Baronio cerca la svolta in Coppa Italia

Un cammino tremendamente negativo il Napoli di Baronio: gli azzurrini, al momento, sono penultimi in classifica con l'ultima sconfitta contro la Lazio che ha contribuito ad alimentare lo sconforto in casa azzurra. Oggi, però, si scende nuovamente in campo: c'è la Coppa italia Primavera da onorare, con la squadra di Baronio impegnata oggi alle 12 contro la Roma in gara unica per gli ottavi di finale. Occasione ghiotta per l'allenatore che può cercare la svolta lontano dalle mura amiche e soprattutto lontano dalle negatività del campionato.