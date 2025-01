Primavera, il Napoli monitora Iuliano della Turris: i dettagli

Una stagione che sembra sempre più complicata per la Turris, ma che sta invece diventando potenzialmente positiva per il giovane portiere Simone Iuliano, classe 2007 che ha già all'attivo due presenze in campionato, quella della gara di esordio contro il Monopoli e l'ultima giocata dai corallini, quella con la Casertana; come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, allo stadio erano presenti degli osservatori del Napoli, che sta valutando il portiere per la formazione Primavera.