Primavera, il Napoli perde in casa contro l’ultima in classifica: il Pescara vince 3-1

Nel posticipo della quarta giornata del campionato Primavera 1, il Napoli cade in casa contro il Pescara, ultimo in classifica con un solo punto prima di questa gara. Gli azzurrini di mister Frustalupi, reduci dal doppio successo con Juventus in campionato e Benevento in Coppa Italia, non riescono a centrare la terza vittoria di fila.

Il Napoli aveva subito sbloccato il punteggio con il gol di Marranzino al 3’, ma gli ospiti hanno pareggiato dopo tre minuti con Blanuta. Alla mezzora il gol del sorpasso e al 45’ il terzo gol ancora di Blanuta. Nella ripresa gli azzurrini ci hanno provato con D’Agostino e Sacò, ma senza riuscire ad accorciare il divario. Prima vittoria quindi per gli abruzzesi, il Napoli resta invece al quarto posto.