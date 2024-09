Primavera, il Napoli sfida il Perugia: segui il live di Tuttonapoli

Il Napoli Primavera torna in campo per la sfida casalinga contro il Perugia nel campionato Primavera 2, con l'obiettivo di riscattarsi dopo la seconda sconfitta consecutiva subita in trasferta contro lo Spezia per 2-1. La squadra partenopea cercherà di ritrovare la via della vittoria davanti al proprio pubblico, mentre il Perugia, fermo a un solo punto in classifica, frutto di un pareggio contro il Pisa e una sconfitta contro il Benevento, è a caccia del primo successo stagionale.

Il match avrà inizio alle ore 15.00 allo Stadio Piccolo di Cercola. Di seguito l'elenco dei convocati del tecnico azzurro Dario Rocco: Avvisati; Ballabile; Borrelli; Borriello; Cimmaruta; Colella; D'Angelo; De Chiara; Della Salandra; Distratto D.; Distratto F.; Esposito; Gambardella; Garofalo; Gioielli; Malasomma; Petrone; Pinzolo; Popovic; Raggioli; Stasi; Turi; Zago