Primavera, il Napoli si fa riprendere dal Pescara al 90': in Abruzzo dallo 0-2 al 2-2

Fonte: SSCNapoli

TuttoNapoli.net

© foto di Giuseppe Scialla

Il Napoli Primavera ha pareggiato in trasferta a Pescara per 2-2 nell'ottava giornata del campionato Primavera 2.

Azzurrini avanti dopo un quarto d'ora. Vigliotti va in penetrazione e lancia Gioielli che infila di precisione: 1-0. Ad inizio ripresa il Napoli va ancora in gol, stavolta Vigliotti va in azione personale e firma di destro il 2-0.

Sembra chiusa la gara, invece nell'ultimo quarto d'ora c'è il ritorno del Pescara che accorcia di testa con Ndaye su azione d'angolo: 2-1.

Poi all'ultimo assalto, al 90esimo, Palumbo in mischia riesce a segnare la rete di un pareggio insperato per gli abruzzesi. Finisce 2-2.

NAPOLI: Turi, Mazzone, Di Lauro, Russo (61’ Ballabile), D’Avino, De Luca, De Chiara (66’ D’Angelo), Gioielli, Vigliotti (81’ Lorusso), Vilardi (81’ Gambardella), Rossi (61’ Peluso). All. Tedesco