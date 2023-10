Primavera, il Napoli si rialza dopo la sconfitta di Cesena: vittoria di misura sul Bari

Il Napoli Primavera ha battuto il Bari per 1-0 allo Stadio "Piccolo" di Cercola nella quinta giornata del campionato Primavera 2.

Fonte: sscnapoli.it

Il Napoli Primavera ha battuto il Bari per 1-0 allo Stadio "Piccolo" di Cercola nella quinta giornata del campionato Primavera 2. Gli azzurrini sbloccano il match dopo un quarto d'ora. Vilardi sfila bene sulla destra e crossa per Gioielli che in area controlla e chiude di destro: 1-0. Pochi minuti dopo Vigliotti, con una bellissima rovesciata, sfiora la seconda rete. Il Bari sfiora il pareggio ad inizio ripresa con un palo di Dachille. Ma dopo questo episodio, il Napoli tiene saldamente il controllo del match e chiude con un meritiato successo.

Napoli: Turi, Mazzone, Di Lauro (81' De Crescenzo), Peluso, Gambardella, De Luca (74' Borriello), Gioielli, D’Angelo (63' De Chiara), Vigliotti (63' Lorusso), Vilardi (74' Esposito), Rossi. All. Tedesco