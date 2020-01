Primavera, il Napoli vince 2-1 a Torino: grande esordio per il neo-tecnico Angelini

Vittoria pesantissima del Napoli Primavera. Gli azzurrini vincono per 2-1 sul campo del Torino, trovando il successo all'esordio in panchina del neo-allenatore Angelini. Decide una doppietta di Vrikkis con reti al 19' ed al 30', intervallate da un calcio di rigore per il Torino. Tutto nel primo tempo, per poi nella ripresa controllare la partita, non senza rischi con il portiere Idasiak protagonista in più circostanze. Con questi 3 punti portati via da Torino, il Napoli lascia l'ultimo posto in classifica, scavalcando il Chievo, e si rilancia prepotentemente nella corsa salvezza.