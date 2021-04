Primavera, il Napoli vince anche a Cosenza e si consolida in zona play-off

Il Napoli Primavera ha battuto il Cosenza per 1-0 nella 17esima giornata del Campionato Primavera 2 allo Stadio Di Magro di Montalto. Di seguito il racconto del match diffuso dal sito del club azzurro: "Primo tempo molto equilibrato e giocato con grande attenzione dagli azzurrini. Pochi sussulti fino all'ora di gioco, quando il Napoli ha la prima grande palla gol con D'Agostino: super parata di Montoya che salva il risultato.

Ma la pressione degli azzurrini aumenta fino a culminare nell'azione che a un quarto d'ora dalla fine decide il match. Vergara entra in area e con un diagonale potente e preciso infila l'angolo giusto: 1-0. E' il meritato successo per i ragazzi di Cascione (nella foto) che proseguono la loro corsa ai play off".

Napoli: Idasiak, Barba (55' Potenza), Spedalieri, Costanzo, Romano; Vergara, Virgilio, Sami, Labriola (78' Iaccarino), D’Agostino, Furina (55' Ambrosino). All. Cascione