Primavera, il Napoli vince ancora e blinda i playoff: battuto il Perugia

Fonte: sscnapoli.it

Il Napoli Primavera ha battuto il Perugia per 1-0 nella 25esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. Azzurrini che passano dopo 20 minuti con un inserimento di Lorusso, veloce e preciso a infilare l'1-0. In chiusura di tempo grossa occasione per Pesce che lanciato in area non riesce a chiudere con necessaria forza. Ripresa molto combattuta col Perugia che aumenta la pressione. Il Napoli resiste e conquista un successo meritato quanto prezioso in ottica play off.

Napoli: Turi, Esposito, D’Angelo (93' Stasi), Peluso, Gambardella, De Luca, Malasomma (60' Mazzone), Gioielli, Pesce (76' Legnante), Russo (76' Raggioli), Lorusso (60' Vilardi). All. Tedesco