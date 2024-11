Primavera, il Napoli vince ancora e sale al secondo posto: la classifica

Il Napoli Primavera domina il derby contro l'Avellino, 5-1 a Cercola, e risale al secondo posto in classifica. Gli azzurrini allenati da Rocco conquistano la quinta vittoria consecutiva e complice anche il pareggio del Benvento e la sconfitta del Cosenza si portano da soli al secondo posto con 15 punti, 4 in meno della capolista Frosinone. Una striscia positiva che testimonia la crescita della squadra ed autorizza a pensare alla corsa per la promozione in Primavera 1. Di seguito la classifica aggiornata del campionato Primavera 2.