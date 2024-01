Primavera, il Napoli vince in rimonta a Cosenza: azzurrini a -4 dai play off

Il Napoli Primavera batte il Cosenza per 2-1 allo stadio "R. Di Magro" di Montalto Uffugo nella 16esima giornata del campionato Primavera 2.





TuttoNapoli.net

© foto di Giuseppe Scialla

Il Cosenza passa alla mezzora. Rigore per fallo di Esposito in area. Tira Attanasio e segna: 1-0. Il Napoli pareggia immediatamente nella stessa maniera: rigore per fallo su Peluso. Dal dischetto Russo infila di precisione: 1-1. Poco prima ell'ora di gioco arriva il gol partita. E' ancora un penalty per un intervento su Vilardi in area. Tira Vigliotti che segna in due tempi dopo la respinta del portiere. Finisce col meritato successo degli azzurrini per 2-1.

Napoli: Turi, Esposito, D’Angelo, Peluso (80' Gambardella), De Luca, Di Lauro, Mazzone, Russo (68' Parisie), Vigliotti (68' Raggioli), Vilardi, Lorusso (63' De Chiara). All. Tedesco