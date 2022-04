Primavera, impresona Napoli: espugnato il campo imbattuto della Roma capolista!

La squadra di Frustalupi s'è imposta sul campo della Roma capolista ed in fuga (imbattuto fino a questa partita), grazie al gol del solito bomber Ambrosino

Il Napoli Primavera firma un'impresa incredibile dopo un momento molto negativo che l'avevato fatto precipitare in classifica. La squadra di Frustalupi s'è imposta sul campo della Roma capolista ed in fuga (imbattuta in casa fino a questa partita), grazie al gol del solito bomber Ambrosino: il gioiello del Napoli con una finta a rientrare, superare l'avversario e presentarsi di fronte al portiere, ha siglato il sedicesimo gol in campionato, comandando sempre di più la classifica marcatori. Gli azzurrini hanno avuto anche le occasioni per il raddoppio, poi hanno difeso con compattezza e sacrificio, portando a casa tre punti pesanti per la corsa salvezza.