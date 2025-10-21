Ufficiale

Primavera, la formazione del Napoli contro il Psv: Baridò titolare

di Fabio Tarantino

In attesa dei grandi, la Primavera del Napoli sta per scendere in campo per affrontare il Psv nella terza giornata della fase a gironi di Youth League. Ecco la formazione ufficiale del Napoli, ecco le scelte di Rocco: Spinelli; Caucci, De Chiara, Garofalo, Zappettini; Anic; Esposito, Genovese, Barido, Torre; Saviano.