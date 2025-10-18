Primavera, Inter-Napoli 3-0: inizio horror degli azzurrini, dominio nerazzurro
93' - E' FINITA! L'Inter batte 3-0 il Napoli che paga un inizio di partita molto deludente. I nerazzurri, di un altro livello e che fanno un altro campionato, una volta sul doppio vantaggio hanno poi controllato le folate degli azzurrini che dovranno cambiare marcia per spezzare quest'inerzia negativa.
90' - Tre minuti di recupero, ma gara ampiamente finita
80' - Gara in totale controllo da parte dell'Inter e Napoli che non ci crede più
72' - TRIS DELL'INTER! Nulla da fare per il Napoli: i padroni di casa firmano il 3-0 con Pinotti, entrato da pochi minuti, su assist di Mosconi.
70' - Rocco si gioca anche l'ultimo cambio: fuori Torre, dentro Esposito
62' - Il Napoli si gioca anche il quarto cambio per provare a sovvertire la gara: esce Borriello, dentro l'ex Juve Barido.
56' - Nel Napoli De Chiara prende il posto di Prisco
55' - Ancora Napoli, ma Colella non trova l'impatto giusto col pallone e non trova la porta.
50' - Prova a partire forte il Napoli per riaprire la partita, per ora però senza trovare la giocata giusta
46' - INIZIATO IL SECONDO TEMPO! Nell'Inter fuori Berenbruch, dentro da La Torre. Il Napoli cambia Caucci e Lo Scalzo con Eletto e Nardozi
11.48 - FINE PRIMO TEMPO! Dominio Inter per circa mezz'ora, trascinata da un Iddrissou di un altro livello, reazione tardiva del Napoli che solo nel finale ha creato dei pericoli
40' - Ci prova su angolo il Napoli, Gorica di testa sul primo palo però indirizza fuori
36' - L'Inter quando spinge dà sempe l'impressione di far male, trascinata da Iddrissou
31' - Napoli vicino al gol! Conclusione di Caucci che sfiora il palo a portiere battuto
28' - Altro contropiede Inter, spinge Zouin il 3 contro 2, ma il pallone al centro non trova fortuna ed il Napoli libera
20' - Ancora Inter con uno scatenato Iddrissou che calcia a botta sicura, ma Lattisi salva in angolo
15' - Il Napoli alza il baricentro, ma si espone alle ripartenze: ammoito Colella che ferma la transizione nerazzurra
11' - Il Napoli prova a reagire, tiro di Cimmarua alto
8' - RADDOPPIO INTER! Su punizione trova il 2-0 Zouin, ma altro errore degli azzurrini con la barriera che si apre.
7' - GOL INTER! Subito in vantaggio i padroni di casa: Marello dalla sinistra per Iddrissou che di testa batte Lattisi
3' - L'Inter prova a fare la partita, il Napoli per ora chiude gli spazi come può con la speranza di ripartire
11.02 - INIZIATA!
10.58 - Squadre in campo
10.30 - Le formazioni ufficiali:
INTER: Taho, Avitabile, Nenna, Bovio, Marello, Berenbruch, Cerpelletti, Hidalgo; Mosconi, Iddrissou, Zouin. All. Carbone
NAPOLI: Lattisi, Colella, De Luca, Cimmaruta, Gambardella, Borriello, Prisco, Torre, Caucci, Lo Scalzo, Gorica. All. Rocco
Il Napoli Primavera affronta l'Inter per la ottava giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca al Konami Youth Center di Milano alle ore 11. Tra i convocati anche il talento argentino Baridò ex Juve arrivato a fine estate.
I CONVOCATI DI ROCCO: ANIC; BARIDO'; BORRIELLO; CAUCCI; CIMMARUTA; COLELLA; DE CHIARA; DE LUCA; DE MARTINO G..; ELETTO; ESPOSITO; GAMBARDELLA; GENOVESE; GORICA; IOVINE; LATTISI; LO SCALZO; NARDOZI; PRISCO;SAVIANO; SPINELLI; TORRE.
